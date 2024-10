Powody do zadowolenia może mieć Konfederacja, gdyż poparcie dla tej partii wzrosło o 2,1 punktu procentowego. Na to ugrupowanie zagłosowałoby 10,5 proc. ankietowanych.

Na pytanie, czy wzięliby udział w wyborach do Sejmu, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę, twierdząco odpowiedziało 53,1 proc. ankietowanych. Jest to spadek w porównaniu do poprzedniego sondażu, gdzie udział w wyborach deklarowało 57,3 proc. respondentów, a nawet do badań z przełomu sierpnia i września, gdzie wynik ten wynosił 54,1 proc.