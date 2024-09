Państwo będzie przez rok spłacało raty kredytów powodzianom. Sprawdzamy, co o tym wiadomo

Podczas dzisiejszego posiedzenia powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu premier Donald Tusk ogłosił kolejną formę pomocy dla osób dotkniętych przez powódź. Przez najbliższe 12 miesięcy poszkodowani nie będą musieli spłacać rat swoich kredytów mieszkaniowych. W ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, państwo przejmie ten obowiązek, co ma przynieść ulgę tysiącom rodzin zmagających się z usuwaniem zniszczeń po katastrofie. Co należy zrobić, aby otrzymać taką pomoc?