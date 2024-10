120 pozwów przeciwko Diddy'emu. Dotyczą napaści seksualnej

W Nowym Jorku , Los Angeles i Miami zostanie łącznie złożonych 120 pozwów dotyczących napaści seksualnej. Prawnicy twierdzą, że po wystosowaniu apelu do ofiar Diddy'ego, aby się zgłaszały, otrzymali ponad 3000 odpowiedzi. Wszystkie zweryfikowali i ograniczyli do 120 wiarygodnych przypadków.

Diddy oskarżony o napaść seksualną i handel ludźmi

W ciągu ostatniego roku pojawiło się wiele pozwów skierowanych przeciwko Seanowi Combsowi, w których oskarża się go o stosowanie przemocy fizycznej i seksualnej w latach 90. oraz na początku 2000 roku. Pierwsze zarzuty pojawiły się w ubiegłorocznym pozwie federalnym, który obejmował m.in. oskarżenia o handel ludźmi. Była partnerka Diddy'ego, Cassie Ventura, twierdziła, że była zmuszana do seksu i przetrzymywana wbrew swojej woli. Do sieci wypłynął nawet film, w którym raper kopie ją w hotelowym korytarzu.

Amerykańskiemu muzykowi, który nie przyznał się do winy, odmówiono zwolnienia za kaucją. Objęto go natomiast nadzorem, którym podlegają osoby o skłonnościach samobójczych.

Prokuratorzy wcześniej poinformowali, że przesłuchali ponad 50 ofiar i świadków w związku z głośną sprawą gwiazdora hip-hopu. – To, co działo się w wyznaczonych pokojach, mógł oglądać zdalnie na swoim telefonie, wyświetlać na telewizorze. Nie musiał być w pokoju, by uprawiać seks, choć często tam był – przekazało gazecie "The Post" źródło ze służb federalnych.