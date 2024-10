"Mimo że dokumenty w sprawie przyznania dzieciom prawa do współdecydowania o majątku już zostały przekazane do Liechtensteinu, w sierpniu 2023 r. Solorz nagle, bez informowania Tobiasa, Aleksandry i Piotra, wycofał się z tego rozwiązania . W tym czasie Justyna Kulka zaczęła się rozpychać na tzw. 15. piętrze, czyli w zamkniętym kręgu najbliższych ludzi Solorza stacjonujących w firmowym biurowcu w Warszawie. Kulka najpierw przejęła kontrolę nad dostępem gości do Solorza, a potem po prostu wprowadziła się do jego gabinetu. Od tego momentu uczestniczyła praktycznie we wszystkich jego spotkaniach, także w spotkaniach z politykami. Od zarania Polsatu Solorz utrzymuje regularne kontakty z kluczowymi politykami, ale niemal zawsze odbywał je w cztery oczy. Od momentu, gdy w jego gabinecie pojawiła się Kulka, uległo to zmianie. Udział Kulki w rozmowach politycznych Solorza potwierdziliśmy u kilku ważnych polityków".

Andrzej Stankiewicz "Kulisy wojny o imperium Zygmunta Solorza. Ujawniamy: dzieci szukają miliardera", Onet.pl