Marina komentuje transfer Wojtka Szczęsnego do FC Barcelony

Jednym z najgorętszych tematów ostatnich dni w mediach jest transfer Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony. W środę 2 października na oficjalnym profilu klubu na Instagramie pojawiło się zdjęcie polskiego zawodnika z informacją, że od tej chwili będzie on strzegł bramki jednej z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych drużyn piłkarskich na świecie.

Kibice pospieszyli z gratulacjami, a do wrzawy wokół męża wreszcie odniosła się żona Wojciecha Szczęsnego, Marina Łuczenko-Szczęsna .

Marina skomentowała post Barcelony, używając emotikonu buzi z serduszkami w oczach, wyrażając w ten sposób wsparcie i radość. Udostępniła także ten post na swojej relacji na Instagramie, gdzie zgromadziła ponad milion obserwujących. Wreszcie dodała kolejną relację, w której otwarcie mówiła już o dumie z męża i jego nowym etapie kariery, podkreślając, że cała rodzina będzie go wspierać.

Powrót Wojtka Szczęsnego z emerytury

Jak donosiła redakcja naTemat.pl, ostatnie dni były pełne emocji nie tylko dla fanów piłki nożnej. W mediach pojawiły się informacje , że Wojciech Szczęsny może dołączyć do FC Barcelony, co wywołało lawinę komentarzy.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia tego roku Szczęsny zakończył współpracę z Juventusem oraz ogłosił, że przechodzi na piłkarską emeryturę. Zdecydował się także zakończyć występy w reprezentacji Polski , by skupić się na życiu rodzinnym i osobistym.

Jednak propozycja gry w legendarnym katalońskim klubie zmieniła plany zawodnika. Początkowo wielu kibiców podchodziło z rezerwą do medialnych doniesień, ale ostatecznie spekulacje okazały się prawdziwe. Na początku października Wojciech Szczęsny oficjalnie stał się bramkarzem FC Barcelony, dołączając tym samym w klubie do Roberta Lewandowskiego. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.