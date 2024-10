Wiele wskazuje na to, że żołnierzy nie zabraknie Władimirowi Putinowi . Zwłaszcza że rosyjski dyktator właśnie zapewnił sobie potencjalnych 20 tys. nowych żołdaków. Nie będzie szukał ich wśród młodych, a pośród tych, którzy mieli konflikt z prawem.

Zamiast do więzienia, pójdą na front. Władimir Putin szuka żołnierzy dla Rosji

W środę 2 października Władimir Putin podpisał ważny dekret. Jak informuje " Radio Swoboda ", na jego mocy do rosyjskiej armii będą mogły zaciągać się osoby będące w stanie oskarżenia lub czekające na uprawomocnienie się wyroku.

Dodajmy, że to już kolejny raz, kiedy rosyjski dyktator sięga po zbrodniarzy, aby wesprzeć swoją armię walczącą w Ukrainie. Wcześniej jednak do wojska mogli zaciągnąć się przestępcy, którzy już odbywali karę pozbawienia wolności. W szeregi rosyjskiego wojska mogły wstąpić także osoby, wobec których prowadzone było śledztwo.

Czy oskarżeni będą chętni na zaciągnięcie się do wojska? Jeżeli mają coś na sumieniu, to na pewno będzie to dla nich jakieś rozwiązanie. W zamian za podpisanie kontraktu z armią, postępowania przeciwko nim mają być umarzane. Ci, którzy przebywają w aresztach, będą z nich zwalniani.