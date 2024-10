UINP zapowiedział, że planuje przeprowadzić poszukiwania w 2025 roku, co zostało oficjalnie potwierdzone na stronie internetowej Instytutu. Decyzja, choć wyczekiwana przez polską stronę, jest jednak pełna warunków, które wzbudzają wątpliwości.

Sikorski naciskał – Ukraina reaguje

Radosław Sikorski od dłuższego czasu wywierał presję na Ukrainę, by ta otworzyła drogę do poszukiwań i godnego pochówku ofiar ludobójstwa na Wołyniu , które przez dekady pozostawało bolesną kością niezgody między Warszawą a Kijowem. Scysja między Sikorskim a Wołodymyrem Zełenskim , jaka miała miejsce podczas niedawnego spotkania w Kijowie, stanowiła kulminację tego napięcia.

Jak pisaliśmy w naTemat.pl, prezydent Zełenski wyrażał niezadowolenie z rzekomo niewystarczającego wsparcia Polski w kwestiach związanych z akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej oraz dostawami sprzętu wojskowego. Sikorski przypomniał z kolei, że Polska, mimo ogromnego wsparcia militarnego i humanitarnego, nie może ignorować historycznych krzywd, jakim były zbrodnie wołyńskie.

Decyzja w "drodze wyjątku"

Ostatecznie, pod wpływem nacisków, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zgodził się na rozpoczęcie poszukiwań, jednak nie bez zastrzeżeń. W oficjalnym komunikacie UINP wskazano, że decyzja ta została podjęta w "drodze wyjątku", co wyraźnie podkreśla, że nie jest to standardowa procedura. Instytut w wydanym oświadczeniu mocno podkreślił swoje niezadowolenie z międzynarodowej współpracy z Polakami.

Choć polska strona ma być zaangażowana w proces, to nasz kraj ma występować jedynie "w roli obserwatora". Strona ukraińska ma pełnić rolę koordynatora, co już budzi obawy o przebieg tych działań.

Anton Drobowycz, szef UINP, który dotychczas nie wypowiadał się zbyt przychylnie w kwestiach dot. Rzezi Wołyńskiej , zaznaczył, że prace poszukiwawcze będą uzależnione od udzielenia Ukraińcom odpowiednich informacji przez stronę polską. Co więcej, zaznaczył, że prace te odbędą się "pomimo wojny i trudnej sytuacji gospodarczej".

Deklaracje a rzeczywistość: Rozjazd stanowisk?

Rzecznik polskiego MSZ, Paweł Wroński, odnosząc się do oświadczenia ukraińskiego IPN , zauważył, że "to dobra wiadomość i krok w odpowiednim kierunku". Minister Radosław Sikorski wielokrotnie podkreślał w rozmowach z ukraińskimi partnerami, że oczekujemy nie tylko planów, ale konkretnych decyzji.

– W związku z tym mamy nadzieję, że dojdzie do podjęcia takiej decyzji – powiedział Wroński, cytowany przez Polsat News, podkreślając, że Sikorski "traktuje tę kwestię nie jako spór polityczny, lecz jako wezwanie do strony ukraińskiej do wykonania gestu, który ma charakter cywilizacyjny i jest chrześcijańskim gestem pamięci wobec ofiar tragicznych wydarzeń na Wołyniu".