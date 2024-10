Genzie wydali album muzyczny

Niedawno zadebiutował album muzyczny grupy Genzie, znanej głównie z działalności internetowej. Krążek zatytułowany "Online" oferuje różnorodną paletę gatunków, z której każdy fan znajdzie coś dla siebie. Na płycie znajdziemy zarówno energiczne, imprezowe utwory, jak i bardziej subtelne kompozycje, które trafiają prosto do serca. "Online" to mieszanka dynamicznych rytmów, które zachęcają do tańca, oraz wolniejszych, spokojniejszych nut.