Pod koniec września papież Franciszek poleciał z wizytą do Belgii. Odwiedził m.in. Laeken, gdzie pochowany jest były król Belgów Baldwin I Koburg, i zapowiedział rozpoczęcie jego procesu beatyfikacyjnego.

Baldwin, który był katolikiem, w 1990 roku odmówił podpisania ustawy aborcyjnej. Abdykował jednak na dwa dni, aby mogli podpisać ją zastępujący go członkowie rządu.

Franciszek w Belgii krytykował aborcję. Premier De Croo aż się zagotował

Belgijskie media nie rozpisują się jednak o tej decyzji głowy Kościoła katolickiego, ale o słowach, jakie padły już w samolocie powrotnym do Rzymu.

Jak relacjonuje portal vrt.be, Franciszek nazwał belgijskie prawo aborcyjne "morderczym", a lekarzy wykonujących takie zabiegi "zabójcami na zlecenie". Rolę kobiet porównał natomiast do "wydawania owoców". – Aborcja to morderstwo. Lekarze, którzy to robią, są płatnymi zabójcami – powiedział Franciszek obecnym na pokładzie dziennikarzom.