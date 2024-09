Jaka jest rola kobiet w Kościele? Tak odpowiedział papież Franciszek

W swoim liście skierowanym do papieża osoby związane z uczelnią podkreśliły, że przez całą historię Kościoła , kobiety były podporządkowane. Panował także niesprawiedliwy podział pracy. "Przez całą historię Kościoła kobiety były niewidzialne" – brzmiał fragment pisma. W jego treści padło pytanie o to, jakie jest miejsce kobiet w Kościele.

Papież Franciszek zaczął swoją odpowiedź od stwierdzenia, że cały Kościół jest kobietą. Zwrócił uwagę, że gdyby Maryja nie zgodziła się zostać matką Jezusa, Kościół by nie powstał. Nawiązał też do semantyki, podkreślając, że włoskie słowo określające Kościół to "chiesa" i jest ono rodzaju żeńskiego.