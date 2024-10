Ojciec Rydzyk i mocna modlitwa za PiS-owców

Przypomnijmy, że o. Tadeusz Rydzyk ma jednak nie tylko finansowe zmartwienia na głowie. Ostatnimi czasy rzucił on się do zaciekłej obrony mających problemy z prawem polityków Zjednoczonej Prawicy . To był jeden tematów przewodnich niedawnej 33. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

– Pan wiceminister, poseł Marcin Romanowski, a modlicie się za niego? Czy modlicie się za niego? – pytał zakonnik pielgrzymów. – To trzeba mocniej! Dobrze? Widzicie, co się dzieje! Tutaj, z tego co widzę, to chcą go skazać. Odebrali mu immunitet. Odebrali immunitet panu ministrowi Romanowskiemu, Wosiowi, Błaszczakowi. Zobaczcie, co to się dzieje! – kontynuował.