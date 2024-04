T adeusz Rydzyk skomentował decyzję Szymona Hołowni, który zawnioskował do NIK o kontrolę dotacji, jakie otrzymywały od państwa instytucje związane z redemptorystą. – Wszystko, co tu jest, to są ludzie. To bardzo często wdowie grosze. Gospodarność to pracowitość i oszczędność – powiedział założyciel Radia Maryja.





Rydzyk zaczął narzekać na Polaków. "Nie dostałem od PiS ani grosza"

Alan Wysocki

