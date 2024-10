Pierwsza część siedmiotomowego cyklu "Harry Potter" J.K. Rowling , która w ostatnich latach była krytykowana za transfobiczne wypowiedzi , ukazała się w 1997 roku i była zatytułowana "Kamień Filozoficzny". Tytuł momentalnie zyskał status bestsellera, co od razu przykuło uwagę wytwórni filmowych. Pierwszy film z Danielem Radcliffem ("Weird: The Al Yankovic Story"), Emmą Watson ("Małe kobietki") i Rupertem Grintem ("The Servant") trafił na duży ekran w 2001 roku. Ostatecznie kinowa adaptacja historii o młodym czarodzieju doczekała się łącznie ośmiu odsłon ("Insygnia śmierci" podzielono na dwie części).

Jak dobrze znasz bohaterki "Harry'ego Pottera"? (QUIZ)

Nowe wieści na temat serialu "Harry Potter"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, ostatnio mieliśmy okazję poznać pierwsze osoby, które zasilą ekipę produkcyjną "Harry'ego Pottera" od HBO. Kapitanem załogi, czyli showrunnerką i producentką wykonawczą mianowano Franceskę Gardiner, scenarzystkę znaną z "Sukcesji", "Obsesji Eve" oraz "Mrocznych materii". Ponadto reżyserem sześciu odcinków został Mark Mylod, który pracował nad "Shameless – Niepokornymi", "The Last of Us" i (podobnie jak Gardiner) nad hitem o rodzinie Royów.