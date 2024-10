Przypomnijmy, że aktorka urodziła się w mieście Ilford w hrabstwie Essex w 1934 roku jako córka patologa z Uniwersytetu Oksfordzkiego i sekretarki. Na początku lat 50. zaczęła występować w sztukach Oxford Playhouse. Gdy występowała razem z Old Vic Company, zachwycił się nią sam Laurence Olivier ("Hamlet" i "Rebeka"), który zaprosił ją, by dołączyła do National Theatre Company. Na ekranie zadebiutowała w filmie "Child in the House" z 1956 roku.