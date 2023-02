Dramat Judi Dench. Słynna aktorka zmaga się z chorobą, która utrudnia jej pracę

Judi Dench uchodzi za jedną z najwybitniejszych brytyjskich aktorek. Wystarczył 8-minutowy występ w "Zakochanym Szekspirze", by gwiazda zdobyła Oscara. Niestety 88-latka zmaga się z chorobą, która utrudnia jej pracę na planie i scenie.

Judi Dench zmaga się z chorobą, która utrudnia jej granie w filmach i na scenie. Fot. ANGELA WEISS / AFP / East News

Judi Dench zmaga się z chorobą oczu, która utrudnia jej naukę scenariusza. O diagnozie laureatki Oscara wiadomo już od 2012 roku

Brytyjska aktorka zdradziła, jak radzi sobie z tą przypadłością i z graniem w filmach oraz na scenie

W nauce scenariusza pomagają Dench jej przyjaciele

Choroba przeszkadza Judi Dench w nauce kwestii

Judi Dench to prawdziwa gwiazda kina. Ma tylko jedną statuetkę Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej za "Zakochanego Szekspira", ale do Oscara nominowano ją łącznie osiem razy (ostatni raz w 2022 roku za film "Belfast" w reżyserii Kennetha Branagha). Oprócz tego angielska aktorka jest też laureatką dwóch Złotych Globów - za role w miniserialu "Ostatnia seksbomba" i dramacie "Jej wysokość Pani Brown".

Aktorstwem zajmuje się od 1957 roku. Zaczynała od występów na deskach teatru Old Vic, by później w 1965 roku otrzymać BAFTĘ za pierwszoplanowy debiut aktorski w "Four in the Morning". Widzowie kojarzą ją najbardziej z rolami M w filmach o Jamesie Bondzie (m.in. "Casino Royale" i "Skyfall") oraz owdowiałej Lady Katarzyny de Bourgh w "Dumie i uprzedzeniu" z 2005 roku.

O tym, że Judi Dench zmaga się z chorobą oczu, wiadomo od dłuższego czasu. Zwyrodnienie plamki żółtej zdiagnozowano u niej w 2012 roku. Jak podaje magazyn "People", w najnowszym wywiadzie udzielonym w programie "The Graham Norton Show" aktorka zdradziła, że z powodu utraty wzroku nauczenie się kwestii jest dla niej "niemożliwe".

– Stało się to niewykonalne, a ponieważ mam pamięć fotograficzną, muszę znaleźć maszynę, która nie tylko nauczy mnie moich kwestii, ale także powie mi, gdzie pojawiają się one w scenariuszu. (...) Kiedyś niezwykle łatwo przychodziło mi uczenie się wersów i zapamiętywanie ich – wyznała zdobywczyni Oscara.

W 2021 roku podczas rozmowy z przedstawicielami londyńskiej organizacji charytatywnej Vision Foundation, która zajmuje się kwestią utraty wzroku, Dench wyjawiła, że w nauce scenariusza pomagają jej przyjaciele. – Muszę się więc uczyć przez ciągłe powtarzanie – skwitowała.

