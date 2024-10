Rosyjski okręt uszkodzony tuż przy granicy z Polską. Skuteczna operacja Ukrainy

Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) ujawnił szczegóły operacji, która doprowadziła do uszkodzenia rosyjskiego trałowca im. Aleksandra Obuchowa. Okręt stacjonujący w Bałtijsku, został zaatakowany podczas służby bojowej, co może mieć poważne konsekwencje dla rosyjskiej floty na Morzu Bałtyckim. Sprawa jest o tyle istotna, że do uszkodzenia okrętu doszło niedaleko Mierzei Wiślanej, blisko granicy z Polską.