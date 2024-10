Oto ulubione kierunki Polaków na city break jesienią. Wiemy, gdzie jest najtaniej

A gdyby tak zapomnieć o tej szarówce za oknem i polecieć gdzieś na urlop...? Tym bardziej że wiele krajów wciąż kusi wysokimi temperaturami i słońcem. Redakcja naTemat.pl otrzymała od eSky.pl zestawienie najpopularniejszych kierunków Polaków na jesienny city break. Dominują kierunki południowe, jednak na popularności zyskują także kraje z dalekiej północy. A co z cenami? Trzeba przyznać, że trzydniowy wypad do Włoch w opcji lot plus hotel za mniej niż 300 zł brzmi obiecująco.