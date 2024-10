Kim są Ilona Solorz i Małgorzata Żak? To po nich miliarder przejął nazwiska

Zygmunt Solorz trafił na "pierwsze strony gazet" za sprawą rodzinnego konfliktu. Biznesmen dziś jest już w trzecim związku małżeńskim z Justyną Kulką, ale w jego życiu dużą rolę odegrały też dwa poprzednie małżeństwa. Co wiemy o jego byłych żonach: Ilonie Solorz i Małgorzacie Żak? To po nich miliarder przejął nazwiska (do drugiego rozwodu posługiwał się nazwiskiem Solorz-Żak).