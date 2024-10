Sylwia Grzeszczak jest 35-letnią piosenkarką i autorką tekstów z Poznania , która swoje pierwsze kroki stawiała m.in. w programie muzycznym "Idol" . Na swoim koncie artystka ma takie hity jak "Co z nami będzie", "Tamta dziewczyna", "Bezdroża" i "BANG BANG".

W 2008 roku Grzeszczak poznała Libera, z którym zawiązała współpracę. Dopiero po latach duet przyznał się do bycia parą. Raper i jego muza wzięli ślub w 2014 roku, jednak rozstali się po 9 latach małżeństwa. Oboje doczekali się córki, której nadali imię Bogna.

Kim jest nowy chłopak Sylwii Grzeszczak?

Brodaty przedsiębiorca jest ogromnym fanem sportu, co widać na jego oficjalnym profilu na Instagramie. Nowa sympatia Grzeszczak, którą na portalu społecznościowym obserwuje 34,3 tys. osób, lata awionetką, uprawia kitesurfing i uczestniczy w triathlonie .

Sylwia Grzeszczak podbiła serca widzów Top of the Top Sopot Festivalu

Za jeden z najlepszych występów podczas ostatniej edycji Top of the Top Sopot Festivalu uchodzi show zrobione przez Sylwię Grzeszczak. Gdy gwiazda pojawiła się przed publicznością okazało się, że "da się wyraźnie i ładnie śpiewać na scenie w Operze Leśnej". Artysta wykonała swoje największe przeboje, w tym m.in. "Motyle" czy "Och i ach", czym porwała do tańca tłum festiwalowiczów. Jej występ z pewnością zapisze się na kartach historii sopockiego festiwalu jako ten udany.