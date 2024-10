Wypadek na Woli w Warszawie. Pieszy w stanie ciężkim

Policjant poinformował, że zatrzymanym jest 31-letni mężczyzna. Dodał także, że miał on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów do 2027 roku. To jednak nie zatrzymało go przed jazdą SUV-em. Mężczyzna, którego potrącił, w stanie ciężkim trafił do szpitala.