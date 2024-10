Malta za ok. 240 zł to jedna z trzech propozycji tanich lotów Fot. Albin Marciniak/East News

Jak co tydzień przejrzałam ceny biletów lotniczych, a także rozejrzałam się za ciekawą opcją na last minute. Tym razem było naprawdę ciekawie, a w kwestii all inclusive postawiłam na mniej oczywistą opcję. Ale po kolei.

150 zł za podróż do Włoch, albo 240 zł za wyjazd na Maltę. Ryanair dał radę

Pierwszą propozycjąm obok której nie można przejść obojętnie, jest Piza z Wrocławia. W terminie 23-30 listopada podróż z Ryanairem będzie kosztowała ok. 150 zł w dwie strony. I oczywiście, tydzień na oglądanie krzywej wieży to zdecydowanie za długo. Jednak tę okazję można wykorzystać na zwiedzanie okolicy.

Pociągiem warto podjechać np. do Florencji, gdzie na własne oczy przekonacie się, jak piękną epoką mógł być renesans. Zwiedzanie kolejnych kościołów i podziwianie dzieł mistrzów malarstwa i rzeźby może zająć znacznie dłużej niż wspomniane siedem dni.

Kolejna świetna oferta to Malta z Poznania. W terminie 8-17 stycznia polecicie tam za ok. 240 zł. To kolejna świetna oferta Ryanaira. Dodam tylko, że jest to termin tuż przed pierwszą turą ferii zimowych w Polsce, więc nie musicie obawiać się, że na miejscu spotkacie tłumy polskich rodzin. Choć naszych turystów na miejscu na pewno nie zabraknie.

I jeżeli martwicie się, że tyle dni to zbyt długo na zwiedzenie tak niewielkiego kraju, to najpewniej nigdy tam nie byliście. Na Malcie architektura, kultura, historia i kuchnia zachwycają na każdym kroku, dlatego spacery uliczkami jej miast nigdy się nie nudzą. Dodatkowo zimą wyspa mieni się wieloma odcieniami zieleni i nie jest tak zatłoczona jak latem.

Koniecznie popłyńcie też na Gozo. Mniejsza z wysp maltańskich zachwyca spokojem, a w 2026 roku zostanie Europejskim Regionym Gastronomicznym. Nadając ten tytuł, eksperci docenili wyjątkowy charakter lokalnej kuchni, ale i przywiązanie do kultury oraz tradycji. Będąc tam, koniecznie spróbujcie królika, ale i tradycyjnego owczego serca (gbejniet) oraz chleba (ftira). I przy okazji wyprzedźcie tłumy, które ruszą tam za niespełna dwa lata.

Tanie all inclusive na koniec października? Egipt czeka na turystów

Na liście ciekawych propozycji wyjazdów last minute z biurami podróży, tym razem padło na Egipt. Biuro podróży Join Up! ma w swojej ofercie tygodniowy pobyt w hotelu Sharm Holiday. Cena tygodniowego pobytu w tym obiekcie to 2005 zł od osoby. W cenie są oczywiście także transfery, bagaż rejestrowany i wyżywienie w formule all inclusive.