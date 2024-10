Egipt nie ma sobie równych zimą. All inclusive spędzi tam 40 proc. klientów biur podróży

Jak poinformował w najnowszym raporcie multiagent turystyczny Travelplanet.pl, tegoroczną zimę, jesień i wiosnę Polacy najchętniej będą spędzać w Egipcie . Urlop w kraju faraonów zaplanowało 39,9 proc. klientów biur podróży . Kusić może średnia cena takiego wyjazdu. All inclusive rezerwujemy tam za ok. 3037 zł od osoby.

Drugie miejsce w zestawieniu najpopularniejszych kierunków na zimę zajmuje Malta , którą rezerwujemy średnio za ok. 1858 zł. Podium uzupełnia uwielbiana latem Turcja . Za urlop w kraju na pograniczu Europy i Azji trzeba zapłacić ok. 2,3 tys. zł.

Trzeba jednak zaznaczyć, że oba te kierunki cieszą się o wiele mniejszym zainteresowaniem niż Egipt. Maltę zarezerwowało 7,8 proc. klientów biur podróży, a Turcję 7,6 proc. Warto jednak dodać, że co piąta osoba podróżująca z touroperatorami wybierze się na egzotyczne zimowe wakacje.

Polacy nie trzymają się za portfel. Egzotyczne all inclusive coraz popularniejsze

Jak podaje Travelplanet.pl, zainteresowanie egzotycznymi wyjazdami w porównaniu do ubiegłego roku wzrosło o 50 proc. Na ogół za takie wczasy trzeba zapłacić ok. 8 tys. zł, ale to nie zatrzymuje naszych turystów.