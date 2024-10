Najwyższe poparcie zdobyła Koalicja Obywatelska , która według sondażu mogłaby liczyć na 35,5 proc. głosów. Gdyby wybory odbyły się w nadchodzącą niedzielę, to właśnie to ugrupowanie uzyskałoby najwięcej głosów.

Konfederacja utrzymuje się na trzecim miejscu

Sojusz PiS-Konfederacja z największą liczbą mandatów

"Gazeta Wyborcza" przeliczyła wyniki sondażu na mandaty. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 185 mandatów, co oznacza wzrost o 28 mandatów w porównaniu do wyborów z 15 października 2023 roku. Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby 188 mandatów, co stanowi spadek o 6 mandatów w stosunku do ubiegłorocznych wyborów.