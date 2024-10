P. Diddy, który nie przyznał się do winy, był obecny na sali rozpraw – widziano go publicznie po raz pierwszy od jego aresztowania 16 września. Do sądu wprowadzono go bocznymi drzwiami z powodu tłumu reporterów oraz gapiów, którzy wykrzykiwali wymierzone muzyka gniewne hasła, typu "bandyta", "zwyrodnialec" i "potwór".