Serial "Emily w Paryżu" to jedna z najpopularniejszych produkcji dostępnych na platformie streamingowej Netflix . Kilka tygodni temu ukazała się druga część czwartego sezonu, a twórcy potwierdzili, że prace nad piątą odsłoną są już w toku. Widzowie z niecierpliwością czekają na kontynuację losów głównej bohaterki.

Fabuła opowiada o przygodach Emily, młodej Amerykanki specjalizującej się w marketingu, która niespodziewanie dostaje propozycję wymarzonej pracy. Jednak oferta wiąże się z przeprowadzką do Paryża , co stanowi dla niej spore wyzwanie, ponieważ nie zna języka francuskiego. Główna bohaterka, grana przez Lily Collins, stara się odnaleźć w nowym środowisku, a widzowie towarzyszą jej nie tylko w codziennych zmaganiach zawodowych, ale również w jej życiu uczuciowym.

Prezydent Francji o "Emily w Paryżu"

Prezydent Francji Emmanuel Macron w wywiadzie dla magazynu Variety odniósł się do spekulacji, jakoby akcja piątego sezonu mogła przenieść się do Rzymu . Macron jasno zadeklarował, że będzie działał na rzecz utrzymania serialu w jego pierwotnej lokalizacji, czyli w Paryżu.

– Będziemy walczyć twardo. I poprosimy ich, żeby zostali w Paryżu ! "Emily in Paris" w Rzymie nie ma sensu – powiedział.

Podkreślił, że serial to doskonała inicjatywa, która korzystnie wpływa na wizerunek Paryża i Francji.

– "Emily in Paris" jest super pozytywnym wydarzeniem pod względem atrakcyjności dla kraju. Dla mojego własnego biznesu to bardzo dobra inicjatywa – wyznał.

Burmistrz Rzymu odpowiada Macronowi

Wypowiedź prezydenta Macrona szybko rozprzestrzeniła się w mediach, docierając do burmistrza Rzymu, Roberto Gualtieriego. Początkowo zaskoczony, szybko podszedł do tematu z humorem. Dodał nowy post na platformie X (dawniej Twitter), w którym zwrócił się do Macrona.