Funkcjonariusze zatrzymywali wyłącznie mężczyzn i prosili o okazanie dokumentów. W niektórych przypadkach dochodziło do przepychanek. Nieliczni byli zatrzymywani i siłą wpychani do minibusów. Całość na pewno nie miała spokojnego przebiegu. Służby ignorowały pytania ludzi i dziennikarzy, zwracając się bardzo agresywnym tonem (także w języku rosyjskim) do zgromadzonych.

Z restauracji i klubu w wojskowe kamasze. Skuteczna akcja w Ukrainie

Ukraińskie media informują, że celem zakrojonej na szeroką skalę było wyłapanie jak największej liczby mężczyzn, którzy uchylają się przed trafieniem do wojska. Wielu młodych Ukraińców do tej pory spało spokojnie, bo w aplikacji do wojska nie podało np. aktualnego adresu, przez co nikt nie mógł doręczyć im wezwania do wojska.