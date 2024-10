Ukrainę czekają zmiany? "Zełenski nie lubi, kiedy pojawiają się takie konflikty"

W ukraińskim rządzie narastają napięcia między kluczowymi dowódcami wojskowymi, co może znacząco wpłynąć na przebieg trwającej wojny z Rosją. Ukraiński analityk Wołodymyr Fesenko tłumaczy, jak do nich doszło. Jeżeli sytuacji nie uda się opanować, to prezydenta Wołodymyra Zełenskiego czekają trudne decyzje.