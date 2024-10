"Cóż… to boli. Wyrażenie tego, co teraz czuję, jest dla mnie naprawdę trudne, ale spróbuję. Kiedy zacząłem brać udział w przesłuchaniach do tego show, wiedziałem, że jest wyjątkowe, głównie ze względu na to, że scenariusze Charlie Covell poruszyły mnie w sposób, w jaki niewiele rzeczy wcześniej to zrobiło. Znałam tych wszystkich ludzi i kochałam ich – każdą wadę, wszystko. Każdy był niesamowity i jedyny w swoim rodzaju. Każde wystąpienie mnie zaskakiwało i ekscytowało. Nie mogę uwierzyć, że mogłam to robić z wami wszystkimi. Stworzyliśmy coś dziwnego, mrocznego, zabawnego, szalonego i absolutnie tragicznego – coś całkowicie ludzkiego. TO jest uczucie, które zamierzam zabrać ze sobą. Dziękuję, że pozwoliliście mi być waszą Riddy. To był najlepszy czas w moim życiu" – napisała Perrineau.