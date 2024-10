Nie zobaczymy drugiego sezonu serialu "Kaos"? Netflix ma skasować produkcje Fot. Zrzut ekranu/YouTube/@NetflixPolskaOfficial

Reklama.

Netflix miał podjąć decyzję o niekontynuowaniu produkcji serialu "Kaos", który zadebiutował na platformie pod koniec sierpnia tego roku.

Oparta na mitologii greckiej produkcja przez cztery tygodnie po premierze utrzymywała się w top 10 najchętniej oglądanych seriali na Netflixie. Mimo to okazało się, że "Kaos" nie osiągnął spektakularnej oglądalności. Najwyższy wynik, jaki serial zdołał uzyskać, to 5,9 miliona wyświetleń na całym świecie.

Informacja o anulowaniu serialu pojawiła się w mediach zagranicznych po tym, jak Aurora Perrineau, odtwórczyni roli Riddy – Eurydyki, udostępniła na swoich mediach społecznościowych post, który szybko został usunięty. Portal Variety jednak zdążył przekazać treść wpisu, w którym aktorka poinformowała, że "Kaos" nie doczeka się drugiego sezonu.

Reklama.

"Cóż… to boli. Wyrażenie tego, co teraz czuję, jest dla mnie naprawdę trudne, ale spróbuję. Kiedy zacząłem brać udział w przesłuchaniach do tego show, wiedziałem, że jest wyjątkowe, głównie ze względu na to, że scenariusze Charlie Covell poruszyły mnie w sposób, w jaki niewiele rzeczy wcześniej to zrobiło. Znałam tych wszystkich ludzi i kochałam ich – każdą wadę, wszystko.

Każdy był niesamowity i jedyny w swoim rodzaju. Każde wystąpienie mnie zaskakiwało i ekscytowało. Nie mogę uwierzyć, że mogłam to robić z wami wszystkimi. Stworzyliśmy coś dziwnego, mrocznego, zabawnego, szalonego i absolutnie tragicznego – coś całkowicie ludzkiego. TO jest uczucie, które zamierzam zabrać ze sobą. Dziękuję, że pozwoliliście mi być waszą Riddy. To był najlepszy czas w moim życiu" – napisała Perrineau.

Reklama.

Netflix nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia w sprawie anulowania serialu, choć Charlie Covell planowała stworzyć aż trzy sezony tej historii.

Serial komediowy oparty na greckiej mitologii

"Kaos" to komedia osadzona w realiach greckiej mitologii. Serial zadebiutował na platformie 29 sierpnia i składa się z ośmiu odcinków. W produkcji przedstawiono historię zarówno olimpijskich bogów, jak i zwykłych śmiertelników, a akcja rozgrywa się w czasach współczesnych.

Wszystko zaczyna się, gdy Zeus, grany przez Jeffa Goldbluma (znanego m.in. z serii filmów "Park Jurajski"), odkrywa zmarszczkę na swoim czole, co prowadzi go do przekonania, że zbliża się koniec świata. Od tego momentu władca Olimpu popada w paranoję i zaczyna mścić się na swoich poddanych.

W obsadzie znaleźli się również: Janet McTeer jako Hera, Cliff Curtis jako Posejdon, Nabhaan Rizwan jako Dionizos, David Thewlis jako Hades, Rakie Ayola jako Persefona, Stephen Dillane jako Prometeusz, Aurora Perrineau jako Eurydyka, Killian Scott jako Orfeusz oraz Leila Farzad w roli Ariadny.

Reklama.

: