Z roku na rok w polskich Kościołach katolickich można zaobserwować wyraźny spadek liczby wiernych uczestniczących w mszach. To zjawisko, choć jest odczuwalne głównie w większych miastach, nie omija również mniejszych parafii, gdzie obecność wiernych staje się coraz rzadszym zjawiskiem.

Raz do roku odbywa się tzw. "liczenie wiernych" , które ma na celu zbadanie, jak wielu Polaków korzysta z sakramentów oraz uczestniczy w nabożeństwach. Dane zabrane w 2024 roku są dla księży szczególnie przygnębiające.

Przykład z Koziegłów

W niedzielę, 13 października ksiądz Daniel Wachowiak z parafii pw. Św. Brata Alberta w Koziegłowach pod Poznaniem postanowił podzielić się wynikami liczenia wiernych. Już na wstępie duchowny zauważył, że w porównaniu do poprzedniego tygodnia liczba uczestników była znacznie mniejsza.

Duchowny podał konkretne liczby. W trzech mszach świętych, które odbyły się o godzinach 8.30, 10.30 i 12.15, uczestniczyło zaledwie 532 osoby, co stanowi jedynie 17,44 proc. mieszkańców parafii. Tylko 265 wiernych przyjęło komunię, co wyraźnie pokazuje, jak wielki spadek nastąpił w ostatnich latach.

W 2022 roku wskaźnik uczestnictwa we mszy według oficjalnych danych wynosił średnio 29,5 proc., co w porównaniu z wynikiem 36,9 proc. sprzed pandemii stanowi znaczny spadek. Rekordowe czasy, gdy na mszach uczestniczyło aż 57 proc. Polaków, są dziś jedynie odległym wspomnieniem.

Problemy Kościoła: Niewyjaśnione afery

Wiele osób czuje się zawiedzionych i oszukanych, widząc, jak instytucja, której powinno zależeć na moralności i sprawiedliwości chroni swoich członków kosztem ofiar. Księża, zamiast ponieść konsekwencje swoich czynów, często otrzymują drugą szansę, co wywołuje oburzenie wśród wiernych.

Tego rodzaju działania, zamiast przywracać zaufanie, tylko je pogłębiają, odpychając od Kościoła coraz większą liczbę ludzi. Polacy z każdym rokiem są bardziej świadomi tego, co dzieje się wewnątrz tej instytucji, a zaufanie, które kiedyś było fundamentem relacji między wiernymi a duchowieństwem, zostało poważnie nadszarpnięte.

Zmiany w podejściu młodego pokolenia

W ostatnich latach obserwuje się także zmianę w podejściu młodszych pokoleń do religii. Wzrasta liczba osób identyfikujących się jako agnostycy lub niewierzący, a to, co kiedyś było normą, czyli uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej i lekcjach religii, staje się coraz mniej atrakcyjne.