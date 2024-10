Prezent z Ukrainy

Jak pisaliśmy na w naTemat.pl zdarzenie miało miejsce 14 grudnia 2022 roku w Komendzie Głównej Policji. Doszło wtedy do poważnej eksplozji, która miała miejsce w pomieszczeniu ochrony. Sprawa była bardzo poważna.

Po opuszczeniu szpitala po eksplozji granatnika Jarosław Szymczyk starał się wyjaśnić okoliczności zdarzenia, jednak jego tłumaczenia były dość pokrętne. Generał przyznał, że po powrocie z Ukrainy chciał przenieść prezenty, w tym granatnik, na zaplecze swojego gabinetu, gdzie nieumyślnie ustawił go w pionie, co doprowadziło do nagłej eksplozji.