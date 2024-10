Nowe informacje ws. Sebastiana M. Prokuratura wykonała kolejny krok

W mediach pojawiły się nowe informacje dotyczące Sebastiana M., uczestnika tragicznego wypadku z września 2023 roku. Mając na liczniku ponad 250 km/h, uderzył w inny pojazd, a jadąca nim trzyosobowa rodzina zginęła w płomieniach. Prokuratura Okręgowa w Katowicach podała nowe informacje w tej sprawie.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Sebastian M., uczestnik tragicznego wypadku na autostradzie A1, przebywa obecnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie uciekł przed wymiarem sprawiedliwości. Obecnie czeka na ekstradycję do Polski. Tymczasem Prokuratura Okręgowa w Katowicach podała nowe informacje w tej sprawie.

Rzecznik prokuratury, Aleksander Duda, w oświadczeniu przesłanym redakcji "Super Expressu" poinformował, że majątek Sebastiana M. zostanie zabezpieczony przez władze.

"Prokuratura Okręgowa w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie wypadku na autostradzie A1, mającego miejsce w dniu 16 września 2023 roku. W toku śledztwa wydano postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym. Ze względu na dobro postępowania Prokuratura Okręgowa w Katowicach nie udziela szerszych informacji" – brzmi treść komunikatu.

Złota wiza dla Sebastiana M.?

Jakiś czas temu w mediach pojawiły się doniesienia, że Sebastian M. mógł otrzymać tzw. złotą wizę, która w Zjednoczonych Emiratach Arabskich daje status rezydenta. Polskie służby podjęły działania w celu wyjaśnienia tej kwestii.

– Taka nieoficjalna informacja do nas dotarła i podjęliśmy działania, aby to sprawdzić, co robimy od jakiegoś czasu i żadnego potwierdzenia nie mamy – przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego, prok. Anna Adamiak, portalowi Interia.

Przedstawiciel Polski w ZEA skierował w tej sprawie notę do tamtejszego ministerstwa spraw zagranicznych, ale odpowiedzi jeszcze nie ma.

Tragiczny wypadek na autostradzie A1

Do tragicznych wydarzeń doszło we wrześniu 2023 roku na wysokości Sierosławia. Sebastian M., jadąc BMW, uderzył w tył prawidłowo poruszającego się pojazdu marki Kia. Samochód obrócił się, uderzył w barierki, a następnie stanął w płomieniach. W wyniku wypadku zginęła trzyosobowa rodzina wracająca z wakacji, w tym pięcioletnie dziecko.

Media podały, że sprawca poruszał się z prędkością 253 km/H. 32-letni M. nie został zatrzymany od razu po zdarzeniu. Potem był poszukiwany listem gończym i uciekł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przez Turcję. Niedługo później potwierdzono jego zatrzymanie.

"Specjalna Grupa Poszukiwawcza powołana przez Komendanta Głównego Policji na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich wspierała lokalną Policję która dokonała dziś zatrzymania poszukiwanego Sebastiana M. Zadania realizowane były w ścisłej współpracy z Prokuraturą Krajową" – poinformował w mediach społecznościowych ówczesny szef MSWiA, Mariusz Kamiński.

Prokurator Generalny rządu PiS, Zbigniew Ziobro, złożył wówczas wniosek o ekstradycję Sebastiana M.

