Nie żyje Janusz Olejniczak. Laureat Konkursu Chopinowskiego miał 72 lata

W poniedziałek (21 października) media obiegła wiadomość o tym, że zmarł Janusz Olejniczak, znany polski pianista i pedagog. Był laureatem 8. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Wiadomo, co było przyczyną jego śmierci.

Pianista Janusz Olejniczak zmarł w wieku 72 lat Fot. JACEK DOMINSKI / REPORTER

Janusz Olejniczak nie żyje. Wybitny pianista miał 72 lata

Janusz Olejniczak zmarł w niedzielę (20 października). Ponad dwa tygodnie temu obchodził swoje 72. urodziny. Informację o odejściu wybitnego pianisty potwierdziła jego rodzina. W rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową bliska współpracowniczka artysty Joanna Ławrynowicz-Just zdradziła, że przyczyną jego śmierci był zawał serca.

"Jego niezwykła wrażliwość muzyczna, zwłaszcza w interpretacjach utworów Fryderyka Chopina, przyniosła mu międzynarodową sławę i uznanie. Był najmłodszym laureatem VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w 1970 r., a w swojej długiej karierze reprezentował Polskę, koncertując na najważniejszych scenach świata" – napisała rodzina artysty w oświadczeniu przedstawionym przez stację TVN24.

Olejniczak grał na pianinie od szóstego roku życia. W późniejszych latach swojego życia zaczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Swój warsztat doskonalił nie tylko w Polsce, ale również we Francji i Niemczech. Po wygranej w Konkursie Chopinowskim, w którym uczestniczył jako 18-latek, koncertował w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej, a także w Australii.

Pianista współpracował z twórcami kina przy tworzeniu ścieżek dźwiękowych do filmów. To on wykonał większość partii fortepianowych w takich produkcjach jak "Chopin. Pragnienie miłości" z Piotrem Adamczykiem ("Listy do M.") oraz oscarowy "Pianista" w reżyserii Romana Polańskiego ("Dziecko Rosemary").

Nadmieńmy, że Olejniczak był pedagogiem muzycznym, który prowadził klasę fortepianu na warszawskim Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i Akademii Muzycznej w Krakowie. Zajmował także stanowisko jurorskie w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. W 1999 roku odznaczono go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Czytaj także: https://natemat.pl/556829,jan-a-p-kaczmarek-nie-zyje-kompozytor-ciezko-chorowal