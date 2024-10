Netflix ogłosił zamknięcie kalifornijskiego studia Team Blue, potwierdzając tym samym koniec ambitnego projektu w branży gier. Choć platforma planuje kontynuować rozwój gamingowy, decyzja ta budzi wątpliwości wśród pracowników co do przyszłości Netflixa w tym segmencie.

Poważne zmiany u Netflixa. Potwierdzono zamknięcie studia Fot. AaronP/Associated Press/East News

Zagraniczne media donoszą, że Netflix podjął decyzję o zakończeniu swojego projektu i zamknął studio w Kalifornii. Informację tę potwierdził przedstawiciel Netflixa w rozmowie z portalem Game File. Studio, znane jako "Team Blue", zajmowało się produkcją gier AAA.

Mimo że projekt platformy streamingowej trwał krótko, miał ambitne plany na przyszłość. Netflix zatrudnił kilka znanych osób z branży, w tym producenta "Overwatch" – Chacko Sonny'ego, weterana "Halo" – Josepha Statena oraz dyrektora artystycznego "God of War" – Rafaela Grassetti. Jak podaje portal Variety, wszyscy oni opuścili studio Netflixa po zamknięciu głównej siedziby w tym miesiącu.

Netflix rozpoczął swoją działalność w branży gier w listopadzie 2021 roku, przejmując cztery studia: Night School, Boss Fight, Next Games oraz Spry Fox. Platforma streamingowa stworzyła również dwa własne studia – jedno w Południowej Kalifornii (zespół Blue) i drugie w Helsinkach.

Choć zamknięcie studia w Kalifornii wywołało wątpliwości wśród pracowników co do dalszych planów firmy, przekazano, że inne działania Netflixa związane z grami pozostają niezmienne i firma zamierza się rozwijać w tej dziedzinie. Według źródeł Variety Netflix nigdy nie wykazywał większego zainteresowania tworzeniem gier na komputery PC i konsole. Jeśli takie plany były rozważane, zamknięcie zespołu Blue wskazuje, że firma zrezygnowała z tego kierunku.

Do tej pory platforma wydała ponad 100 gier mobilnych, jednak nie jest jasne, nad jakimi tytułami AAA pracował zespół Blue oraz jakie są przyszłe plany Netflixa dotyczące gier spoza segmentu mobilnego. Netflix zapowiedział, że co miesiąc na platformie będzie ukazywała się nowa gra w ramach serii "Netflix Stories".

Najlepsze gry na Netflixie

W naTemat.pl pisaliśmy niedawno o grach dostępnych na platformie Netflix. Zuzanna Tomaszewicz stworzyła ranking najlepszych propozycji, które znajdziemy w ofercie giganta streamingowego.

Wśród wyróżnionych gier znajduje się "Death's Door". Gracze wcielają się w kruka, który pracuje dla korporacji zbierającej dusze zmarłych. Pierwsza misja polega na odebraniu duszy potwora, co prowadzi do spisku i odkrycia sekretów życia pozagrobowego. Gra, stworzona w 2021 roku przez studio Acid Nerve, znane z "Titan Souls", oferuje izometryczną grafikę 3D, walki, zbieranie przedmiotów oraz zagadki, a także była porównywana do "The Legend of Zelda".

"Hades" od Supergiant Games to wyjątkowa gra roguelike z dynamiczną walką hack and slash, inspirowana grecką mitologią. Gracz wciela się w Zagreusa, syna Hadesa, który próbuje uciec z Podziemia, aby spotkać swoją matkę, Persefonę. Gra wyróżnia się oryginalną, kolorową oprawą wizualną, mocnymi dialogami oraz doskonałą muzyką Darrena Korba. W projekt zaangażowali się sami deweloperzy, którzy użyczyli głosów bohaterom, co dodało grze autentyczności.

"Immortality" Sama Barlowa to interaktywny horror z 2022 roku, w którym gracze odkrywają tajemnice zniknięcia aktorki Marissy Marcel. Gra jest podzielona na kadry z 1968, 1970 i 1999 roku, a zadaniem graczy jest analizowanie taśm filmowych, wywiadów i nagrań zza kulis. Poprzez śledzenie zniekształconych fragmentów, odkrywają mroczną prawdę o Marissie, którą zagrała Manon Gage, nagrodzona za "najlepszy występ" na The Game Awards.

"Kentucky Route Zero" to surrealistyczna gra point-and-click z 2020 roku, osadzona w podziemnych tunelach Kentucky. Gracz wciela się w Conwaya, kierowcę dostawczaka, który wraz z psem poznaje losy lokalnych mieszkańców dotkniętych przez system, biurokrację i kapitalizm. Tematem przewodnim jest godność w trudnych warunkach. Produkcja, inspirowana twórczością Edwarda Hoppera, zajęła twórcom z Cardboard Computer niemal dekadę. Gra szczególnie przypadnie do gustu fanom Davida Lyncha i Ariego Astera.

W 2016 roku Night School Studio wydało przygodówkę "Oxenfree", która skupia się na pełnej ciągłości historii bez przerywników filmowych. Gracz podejmuje decyzje wpływające na przyjaźń, życie i śmierć postaci. Główna bohaterka, nastolatka Alex, wraz z przyjacielem Renem i przyrodnim bratem Jonasem, udaje się na fikcyjną Wyspę Edwardsa na imprezę. Podczas zwiedzania jaskini, w której według legendy występują nadprzyrodzone zjawiska, Alex nieoczekiwanie otwiera szczelinę między wymiarami.

"Twelve Minutes" to gra stworzona przez Luísa António i wydana przez Annapurna Interactive. Akcja rozgrywa się w ciasnym apartamencie z perspektywy z lotu ptaka. W ciągu 12 minut życie mężczyzny drastycznie się zmienia, gdy dowiaduje się, że jego żona jest w ciąży, a następnie intruz – policjant – oskarża ją o morderstwo ojca mężczyzny. Po brutalnym incydencie czas cofa się, a gracz ma 12 minut, aby odkryć prawdę o oskarżeniach i intruzie. Finał gry zależy od wyborów gracza. W rolach głównych występują Daisy Ridley, James McAvoy i Willem Dafoe.

