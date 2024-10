W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że przed Muzeum "Pamięć i Tożsamość" w Toruniu pojawiły się dwie budki. Jak podaje toruński dziennikarz Jacek Kiełpiński, są to stacje monitorujące wyposażone w system rozpoznawania twarzy. Urządzenia te mogą wydawać polecenia głosowe, a w razie potrzeby wezwać patrol.

Apel ojca Rydzyka do wiernych

Niedawno o. Tadeusz Rydzyk wystosował apel do swoich słuchaczy. Na antenie Radia Maryja wezwał wiernych do "obrony przed kłamstwem" oraz do aktywnego tworzenia "struktur dobra". Duchowny podkreślił, że jego osoba i prowadzona przez niego rozgłośnia są atakowane, szczególnie od momentu zmiany władzy w Polsce.