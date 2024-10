– Jeżeli jest krąg ludzi, dla których nawet tzw. kontrakt cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego to za dużo, chcieliby związku łatwiej zawieranego i rozwiązywalnego, to jakaś tolerancja wobec takich poglądów musi być ze strony Kościoła – przekazał.

– Chodzi o to, by mocno zaakcentować te sprawy niezrównywania, czy nieporównywania związku małżeńskiego, nierozerwalnego, zwłaszcza sakramentalnego, z każdym innym rodzajem związku, a wiemy, że tego rodzajów rozmaitych innych związków w krajach Europy Zachodniej jest już trochę – wyjaśnił.

Co przewiduje ustawa o związkach partnerskich?

Jak pisaliśmy na naTemat.pl, projekt ustawy o związkach partnerskich, zaprezentowany w ubiegły piątek przez ministrę ds. równości w rządzie Donalda Tuska, Katarzynę Kotulę, zakłada możliwość zawierania związków partnerskich, co daje osobom w takich relacjach szereg uprawnień. Związki te zapewnią m.in. wspólne opodatkowanie, prawo do dziedziczenia oraz dostęp do ubezpieczeń zdrowotnych.