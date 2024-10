Polak, który przez osiem lat grał dla bawarskiego klubu i odnosił tam swoje największe sukcesy, zaprezentował znakomitą formę, zdobywając jedną z bramek dla swojego obecnego zespołu. Co jednak szczególnie zwróciło uwagę kibiców i mediów, to jego zachowanie zarówno podczas meczu, jak i po końcowym gwizdku.

Lewandowski okazał szacunek

Choć Lewandowski wpisał się na listę strzelców, co w normalnych okolicznościach wywołałoby eksplozję radości, Polak zachował się w sposób stonowany. Po strzeleniu gola nie okazywał wielkiej euforii, co można odebrać jako wyraz szacunku wobec swojego byłego klubu.

W Bayernie Monachium napastnik spędził osiem lat, strzelając dla niego aż 344 bramki i zdobywając liczne tytuły, w tym mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec oraz prestiżową Ligę Mistrzów w 2020 roku. W ten sposób Lewandowski dał do zrozumienia, że mimo rywalizacji na boisku, nie zapomina o swoim poprzednim klubie i o wszystkim, co razem z nim osiągnął.

Euforia po meczu

Jednak atmosfera po zakończeniu spotkania była zupełnie inna. Po ostatnim gwizdku sędziego, na nagraniach, które trafiły do mediów społecznościowych, widać było zupełnie innego Lewandowskiego . Na oficjalnych profilach FC Barcelony pojawiło się wideo, na którym napastnik wśród śpiewów i radosnych okrzyków skacze razem ze swoimi kolegami z zespołu, wyraźnie ciesząc się z okazałego zwycięstwa. Klub opatrzył te nagrania opisem "Gęsia skórka", co dobrze oddaje atmosferę panującą po wygranym meczu na boisku oraz w szatni FC Barcelony.

Radość Lewandowskiego była w pełni uzasadniona. Bramka strzelona Bayernowi była jego 700. trafieniem w oficjalnych rozgrywkach, co stanowi wyjątkowy kamień milowy w jego karierze. Co ciekawe, najwięcej goli w swojej zawodowej karierze, bo aż 344, strzelił właśnie dla Bayernu. W Barcelonie, w której gra od 2022 roku, trafił do siatki już 74 razy. Patrząc na tempo, jest w stanie spokojnie pobić rekord ustanowiony w niemieckiej drużynie.