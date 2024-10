Lewandowski dzwonił do Szczęsnego ws. transferu do FC Barcelony

– Ta sytuacja zaskoczyła mnie bardzo, łącznie z moją finalną decyzją. Jakbyś mnie zapytał dzień przed kontuzją Ter Stegena, to bym ci odpowiedział, że nie ma takich warunków, które sprawiłyby, że wrócę do piłki nożnej, a tydzień później jesteśmy tutaj i cieszymy się słońcem katalońskim – powiedział.

Bramkarz wspomniał również, co działo się po meczu, w którym Marc-André ter Stegen doznał kontuzji. Okazuje się, że pierwszej kolejności rozmawiał on właśnie z Lewandowskim. Jednak największy wpływ na decyzję, którą podjął, miała jego rodzina.

– Chyba pierwszy telefon był od Roberta od razu po meczu. Było dużo tego, nawet ciężko mi szczerze odpowiedzieć, tyle tego było przez pierwsze trzy dni. Bardzo szybko zadzwonił też Deco (dyrektor sportowy FC Barcelony – red.). Ja też nie ukrywam, że to nie było tak, że od początku powiedziałem, że się na to zgodzę (...). Nigdy nie powiedziałem "nie", tylko sam musiałem do tej decyzji dojrzeć. Pytaliście o wpływ Roberta. Chyba największy wpływ na to miała moja rodzina. Ja nie ukrywam, że zakończyłem karierę wbrew ich namowom i nie chciałem podejmować drugiej tak wielkiej decyzji w miesiąca wbrew rodzinie – wyznał.