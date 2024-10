Macierewicz spotykał się z Rosjanami ws. katastrofy smoleńskiej. MON ujawnia

– W grudniu 2020 roku uzyskano informację, że Rosjanin Aleksander Głaskow nawiązał kontakt z Antonim Macierewiczem. Do bezpośredniego spotkania doszło 16 grudnia w biurze poselskim przy ul. Hożej. W czasie spotkania Głaskow przekazał Macierewiczowi nośnik z materiałami dotyczącymi katastrofy smoleńskiej – poinformował w czwartek Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej.

To znaczy, że dopiero 21 grudnia Antoni Macierewicz poinformował o tym fakcie Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, co – jak powiedział Tomczyk – "uniemożliwiło wcześniejszą ochronę kontrwywiadowczą". – Głaskow opuścił Polskę 26 grudnia 2020 na przejściu granicznym Grzechotko-Mamonowo 2. To piesze przejście graniczne z obwodem królewieckim – wyjaśnił wiceminister.