Jak informowała redakcja naTemat.pl już niedługo na platformę Amazon Prime Video trafi produkcja twórców kultowego "1670", a jej tytuł to "Gąska".

Serial "Gąska" ukazuje życie pracowników supermarketu o tej samej nazwie, którzy codziennie stają przed różnorodnymi wyzwaniami. Twórcy obiecują, że w produkcji nie zabraknie zarówno zabawnych, jak i absurdalnych sytuacji. Dodatkowo,\ serial ma odnosić się do popkultury oraz poruszać ważne tematy społeczne.

Szybko okazuje się, że szef generuje tyle samo problemów, co centrala Gąski, co zmusza Lenę do zjednoczenia sił z pozostałymi członkami zespołu. W skład ekipy wchodzą: była dresiara, a obecnie ambitna kierowniczka Domi; miły, choć nieco irytujący Marek; doświadczona i pracowita Luba; sympatyczny ochroniarz po wyroku, Kazik; czasami zbyt wylewna Madzia oraz fan teorii spiskowych, znany wszystkim jako Młody.