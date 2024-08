Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Oto najlepsze polskie seriale kryminalne Fot. Zrzut ekranu/Instagram/marcindorocinski

Seriale kryminalne cieszą się sporą popularnością wśród Polaków. Dużo mówi się o zagranicznych tytułach, jednak polskie produkcje w ostatnich latach również robią spore wrażenie. Na czele plasuje się seria "Rojst" z fantastyczną obsadą i Andrzejem Sewerynem oraz Dawidem Ogrodnikiem w rolach głównych. W tym roku odbyła się premiera trzeciego, a zarazem ostatniego sezonu serialu, który jest dostępny na platformie Netflix.

Jednak to nie jedyny tytuł godny uwagi wśród polskich kryminałów. Przygotowaliśmy listę tytułów, które śmiało mogą konkurować z "Rojstem" i warto je zobaczyć.

"Odwilż"

Produkcja "Odwilż" dostępna na platformie MAX w reżyserii Xawerego Żuławskiego to tytuł wart obejrzenia. Serial porusza wiele wątków, a główną bohaterką jest aspirant Katarzyna Zawieja, wdowa, która musi zmierzyć się ze sprawą zabójstwa młodej kobiety oraz zaginięcia jej nowo narodzonego dziecka.

W trakcie oglądania nie sposób nie zauważyć prób nawiązań do słynnych produkcji zagranicznych, jednak fabuła przyciąga widza, by ten dowiedział się, jaki jest finał tej historii. W sierpniu na platformie MAX odbędzie premiera drugiego sezonu produkcji.

"Ślepnąc od świateł"

"Ślepnąc od świateł" to tytuł, który zawiera w sobie wiele gatunków filmowych. Kryminał jest jednym z nich. Produkcja opowiada o siedmiu dniach z życia Kamila Niteckiego, w tej roli debiutujący Kamil Nożyński. Jest on znanym w środowisku warszawskim dilerem kokainy. "Ślepnąc od świateł" to ekranizacja książki pod tym samym tytułem autorstwa Jakuba Żulczyka.

Nitecki to jednak postać niezwykle tajemnicza. Do tej pory wszystko układało się po jego myśli. Sytuacja zmienia się, a główny bohater staje przed poważnymi wyzwaniami. Jest to wciągająca i nietypowa historia, którą pochłonęłam w jeden dzień i żałuję, że wciąż nie doczekaliśmy się kontynuacji.

"Behawiorysta"

Serial "Behawiorysta" to ekranizacja powieści pod tym samym tytułem Remigiusza Mroza. Głównym bohaterem jest grany przez Roberta Więckiewicza Gerard Edling – specjalista od mowy ciała i były prokurator. Ma on na koncie mnóstwo rozwiązanych spraw do czasu, aż na jego drodze staje Horst Zeiger – grany przez Krystiana Pestę, doskonale obeznany w świecie komputerów, ale i bezwzględny morderca.

Gerard myśli, że jest w stanie przechytrzyć Horsta. Ten jednak jest zawsze dwa kroki przed nimi i wie o nim wszystko. Oficjalnie potwierdzono, że powstanie drugi sezon "Behawiorysty", jednak data premiery nie jest znana.

"Znaki"

"Znaki" to serial kryminalny wyprodukowany dla Telewizji Polsat, Grupy ATM oraz AXN Central Europe. Akcja formatu dzieje się w fikcyjnym miasteczku w Górach Sowich, gdzie przed laty doszło do zabójstwa nastolatki, a sprawy nie udało się wyjaśnić. Teraz kolejna kobieta została zamordowana, a główny bohater "Znaków", komisarz Michał Trela, grany przez Andrzeja Konopkę musi dowiedzieć się, kto za tym stoi.

Jest on jednak nowy w okolicy i miejscowa społeczność nie chce z nim współpracować. To jednak nie zniechęca Treli w dążeniu do zakończenia śledztwa. W międzyczasie na jaw wychodzi wiele tajemnic sprzed lat. "Znaki" doczekały się dwóch sezonów, równie wciągających i intrygujących. Serial dostępny jest również na platformie Netflix.

"Prokurator"

Tytułowym bohaterem produkcji ATM jest prokurator Kazimierz Proch. W tej roli obsadzono Jacka Komana, który do tej pory występował głównie w drugoplanowych rolach. Aktor przyciąga uwagę i sprawia, że widz chce dowiedzieć się o nim więcej.

Fabuła serialu opowiada o sprawach prowadzonych przez niego oraz komisarza Witolda Kielaka. Panowie są swoimi przeciwieństwami, dlatego ich współpraca staje się ciekawą sytuacją do obserwacji przez widza. Wspólnie zajmują się przestępstwami na terenie Warszawy. Ukazane są również ich sytuacje rodzinne, jak m.in. zaginięcie syna Procha.

"Szadź"

Produkcja "Szadź" miała premierę w 2020 roku na platformie TVN Player. W rolach głównych zostali obsadzeni Maciej Stuhr oraz Aleksandra Popławska. Jest to ekranizacja książki o tym samym tytule.

Serial opowiada o zbrodniach seryjnego mordercy oraz podążającej jego śladami komisarz Polkowskiej, która zmaga się z wieloma osobistymi problemami. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że jej udział w śledztwie nie jest przypadkiem. "Szadź" cieszy się ogromną popularnością wśród telewidzów, dzięki czemu powstały trzy sezony serialu oraz potwierdzono produkcję czwartego.

"Erynie"

"Erynie" to ekranizacja książki Marka Kujawskiego. W obsadzie znalazła się plejada gwiazd na czele z Marcinem Dorocińskim, który dla roli Edwarda Popielskiego zdecydował się ogolić głowę.

Popielski zostaje wyrzucony z policji i postanawia prowadzić śledztwa na własną rękę. Bohater Dorocińskiego cierpi na ataki epilepsji, a po Lwowie ściga zbrodniarzy okrutnych i szokujących zbrodni. "Erynie" początkowo dostępne było na TVP VOD, a dziś można go zobaczyć na platformie Netflix.

W polskim przemyśle filmowymi serialowym jest wiele pozycji godnych zobaczenia. Powyższe to tylko niektóre z nich, a dzielą się na kilkusezonowe oraz te, które mają mało odcinków, za to intrygują, wciągają i z całą pewnością nie zanudzą.

