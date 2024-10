O czym jest "Gąska"?

"Gąska" to komediowy serial, który przedstawia życie pracowników supermarketu o tytułowej nazwie. Codziennie stają oni w obliczu różnych wyzwań, a twórcy zapowiadają, że w produkcji nie zabraknie zabawnych, a nawet absurdalnych sytuacji. Serial ma również nawiązywać do popkultury oraz poruszać ważne tematy społeczne.

To kolejny krok Amazon Prime Video w stronę polskiego rynku. Do tej pory platforma wyprodukowała kilka dokumentów, takich jak "Kuba", opowiadający o życiu polskiego piłkarza Jakuba Błaszczykowskiego. Wcześniej na platformie zadebiutował film "Lewandowski – nieznany", poświęcony kapitanowi polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Pojawiły się także reality show, jak " Good Luck Guys ", oparty na holenderskim formacie, który miał swoją premierę kilka tygodni temu.

Sukces "1670"

Serial satyryczny rozgrywa się w 1670 roku, a główny bohater – szlachcic Jan Paweł Adamczewski (Bartłomiej Topa), zarządza mniejszą częścią wsi, co nieustannie przypomina mu jego pobożna i wiecznie niezadowolona żona. Jego sąsiad, posiadający większą część majątku, staje się jego odwiecznym rywalem. Jan szczyci się tym, że to, co ma, zawdzięcza dziedzictwu i ciężkiej pracy chłopów, którzy, pozbawieni praw, muszą płacić pańszczyznę.