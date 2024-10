19 października Paulina Piątek opublikowała na relacji na Instagramie niepokojące zdjęcie z kroplówką, które wskazywało na to, że prawniczka trafiła do szpitala .

Paulina Piątek choruje na małopłytkowość. Żona Krzysztofa Piątka poinformowała o swoim stanie

"Gdy w czwartek trafiłam do szpitala, zaapelowałam do Was o oddawanie krwi, bo po raz kolejny uratowała mi życie. A tej krwi realnie brakuje... Od kilkunastu osób dostałam zdjęcia z punktów pobrań, także wiem, że było warto" – napisała żona napastnika tureckiego klubu İstanbul Başakşehir, którą na Instagramie obserwuje ponad 73 tysiące osób.

Wyjawiła też, z jakim problemem zdrowotnym się zmaga. "Choruję na małopłytkowość. Gdy normy u zdrowego, dorosłego człowieka wynoszą od 150 do 450 tysięcy, ja trafiłam do szpitala jedynie z 3 tysiącami. Tak że tak. Jest to realne zagrożenie życia, które może skończyć się wewnętrznymi krwotokami i śmiercią. Najgorsze jest to, że nie odczuwasz żadnych objawów – opisała swoją chorobę.