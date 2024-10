"Różowa kokaina to koktajl narkotyków, który zazwyczaj nie zawiera kokainy. Mieszanka, która zawdzięcza swój kolor dodatkowi barwnika spożywczego, a czasami aromatu truskawkowego, zwykle składa się z co najmniej jednego środka pobudzającego i jednego środka uspokajającego. (...) Różową kokainę zazwyczaj przyjmuje się w formie pigułki lub wciąga jako proszek. Rzadko się ją wstrzykuje" – poinformował brytyjski dziennik "The Guardian".

Policja dokonała nalotu na hotel, w którym zmarł Liam Payne

Przypomnijmy, że w piątek Geoff Payne, ojciec Liama Payne'a, przyleciał do Buenos Aires, by sprowadzić ciało syna do rodzinnej Anglii. Pojawił się w hotelu, w którym doszło do tragedii. Oddał hołd swojemu dziecku, przeglądając setki laurek i listów, które fani One Direction i zmarłego artysty pozostawili przed wejściem do hotelu.