Fani Liama Payne'a zrobili coś pięknego. Tak ochronili jego ojca przed paparazzi

Zuzanna Tomaszewicz

Kilka dni temu świat obiegła informacja o tragicznej śmierci byłego członka One Direction, Liama Payne'a. Ojciec muzyka przyleciał do Argentyny, by odebrać ciało syna. Odwiedził hotel, w którym doszło do wypadku. Fani zmarłego artysty bronili pogrążonego w żałobie tatę Payne'a przed wścibskimi paparazzi. Oto, na jaki pomysł wpadli.