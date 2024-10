Nie żyje żona, kilka kilometrów dalej zginął mąż. Mamy nowe informacje od policji

Żona ginie od ran kłutych, kilkadziesiąt minut później jej mąż traci życie w wypadku samochodowym. Śledczym badającym tragiczne zdarzenia w województwie łódzkim zapalają się czerwone lampki. Czy to możliwe, że 60-latek zabił swoją 52-letnią żonę, a następnie przypadkiem lub celowo doprowadził do zderzenia? Jest to niestety jedna z możliwych wersji tej koszmarnej serii zdarzeń. W rozmowie z naTemat.pl potwierdza to policja.