Od kilku tygodni przyglądamy się temu, co dzieje się u Zygmunta Solorza . Z medialnych doniesień wynika, że dzieci biznesmena, czyli Tobias Solorz, Piotr Żak i Aleksandra Żak, mają mieć spór z obecną trzecią żoną ojca Justyną Kulką .

Wysłali nawet ostrzegawczego mejla do menadżerów spółek Grupy Polsat , aby ci rozważnie przyglądali się podejmowanym w najbliższym czasie decyzjom.

Syn Solorza inwestuje w hotele. Ile trzeba zapłacić za pobyt w zakopiańskim Belvedere?

Tobias Solorz, mimo utracenia intratnych stanowisk, nadal posiada silną pozycję jako inwestor. Zaczął kupować hotele. 44-latek początkowo wszedł w tę gałąź gospodarki z ojcem. Obaj próbowali przejąć hotelarskie imperium "Królowej Zakopanego". Doszło jednak do komplikacji w biznesowych relacjach z Małgorzatą Chechlińską.

Choć biznesmenka zgodziła się sprzedać kilka swoich obiektów, w tym hotel Belvedere w Zakopanem, to później okazało się, że nieruchomość nie należała do niej bezpośrednio – stanowiła zabezpieczenie spłaty pożyczki na inny budynek, którego właścicielką była tylko do jesieni 2015 roku.