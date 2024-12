Teraz mija już ponad dziesięć lat od kiedy próżno szukać go w telewizji. Rudi Schuberth nagle zrezygnował z dalszej pracy przed kamerą. Co dziś robi? Zaszył się w swoim domu na Kaszubach, gdzie prowadzi agroturystykę – Folwark Otnoga (od nazwy tamtejszego jeziora) .

Wojciech Jagielski – zaistniał jako dziennikarz, a teraz?

W kolejnych latach był angażowany do coraz to nowszych formatów telewizyjnych, aż trafił do "Dzień dobry TVN", gdzie jako prowadzący witał widzów z Jolantą Pieńkowską. W 2010 roku Jagielski zaliczył głośny transfer do konkurencyjnej śniadaniówki, czyli do "Pytania na śniadanie".