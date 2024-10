Podczas 68. gali Złotej Piłki w paryskim Theatre Chatelet po raz kolejny nie zabrakło emocji, spekulacji i zaskoczeń. Na długo przed ceremonią kibice i eksperci typowali głównego faworyta – Viniciusa Juniora z Realu Madryt , którego doskonała forma przez cały sezon stawiała go w świetle jupiterów.

Tym razem jednak, ku zaskoczeniu wielu, nagrodę odebrał Hiszpan Rodrigo Hernández, znany jako Rodri, reprezentujący Manchester City i hiszpańską drużynę narodową. Dla 28-letniego pomocnika jest to pierwszy w karierze taki sukces.

Rodri – filar Manchesteru City i reprezentacji Hiszpanii

Rodri to zawodnik, który w obecnym sezonie przeszedł do historii futbolu swoją wszechstronnością, niezawodnością i skutecznością zarówno na arenie klubowej, jak i międzynarodowej.

Kluczowa postać Manchesteru City był nie tylko motorem napędowym, ale i ostoją drużyny, grającą z pełnym poświęceniem i zdolnością do kontrolowania tempa gry. Jego umiejętność budowania akcji ofensywnych oraz bezbłędna gra w defensywie uczyniły z niego jednego z najlepszych pomocników świata.

Przełamanie dominacji gwiazd Realu Madryt

Krótka historia Złotej Piłki

Gala Złotej Piłki organizowana przez magazyn "France Football" to najbardziej prestiżowe indywidualne wyróżnienie w piłkarskim świecie. Plebiscyt ma długą historię – po raz pierwszy odbył się w 1956 roku, a jego laureatem został Anglik Stanley Matthews.

Z czasem nagroda stała się symbolem piłkarskiego sukcesu i spełnieniem marzeń dla wielu zawodników. Jedynym rokiem, kiedy ceremonia się nie odbyła, był 2020 – odwołana z powodu pandemii COVID-19, co odebrało szansę triumfu faworytowi tamtego sezonu, Robertowi Lewandowskiemu .

Od 2008 roku trwała nieprzerwana dominacja Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo, co przekształciło Złotą Piłkę w osobistą rywalizację między dwoma wybitnymi graczami. Dopiero w 2018 roku Luka Modrić zdołał przełamać ich dominację, a w 2022 roku trofeum trafiło do Karima Benzemy, który również jako jedyny z Realu Madryt sięgnął po to prestiżowe wyróżnienie.