Nowe filmy na Netflixie

Jednym z najbardziej intrygujących tytułów jest szwedzki film "Czasem trzeba odpuścić", w reżyserii i scenariuszu Josephine Bornebusch, która także wciela się w główną rolę Stelli. To historia kobiety, która zdaje się mieć wszystko pod kontrolą... z wyjątkiem swojego małego syna, łaknącego uwagi, nastoletniej córki o zmiennym nastroju oraz emocjonalnie niedostępnego męża. Gdy rodzina stoi na krawędzi rozpadu, Stella otrzymuje wiadomość, która zmienia wszystko i postanawia zabrać bliskich na wspólną wyprawę, by odbudować więzi rodzinne. Film będzie dostępny od 1 listopada.

W dniu 6 listopada do oferty platformy dołączy romantyczna komedia "Spotkajmy się w przyszłe święta". Wśród premier warto wspomnieć o dramacie Rodrigo Priety "Pedro Páramo", będącym adaptacją jednej z najważniejszych książek meksykańskiej literatury. Film opowiada historię Juana Preciado, który po śmierci matki wyrusza do opuszczonego miasteczka, gdzie rzekomo mieszkał jego ojciec.

Powracające seriale i nowe tytuły

W świecie seriali również szykują się ekscytujące nowości. 7 listopada na platformę wraca "Outer Banks" z sezonem 4B. Obok tego zadebiutuje również serial "W klatce", który opowiada o młodym zawodniku dążącym do spełnienia marzeń o karierze sportowca. Jego determinacja zostanie wystawiona na próbę, gdy niespodziewana walka otworzy przed nim drzwi do wielkiej kariery, zmuszając go jednocześnie do stawienia czoła brutalnemu przeciwnikowi.